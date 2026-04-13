Агасалим Мирджавадов: "В игре "Нефтчи" заметны серьезные изменения"

Член Тренерского комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Агасалим Мирджавадов высказался о нынешней игре "Нефтчи".

"В игре "Нефтчи" заметны серьезные изменения. За исключением одного-двух футболистов, на поле в основном выходят те же игроки, однако команда выглядит иначе", - отметил Мирджавадов в комментариях sport24.az.

Он также объяснил различия между местными и иностранными тренерами:

"Основная разница между местными и иностранными специалистами заключается в том, что легионеры стараются привнести в новую команду стиль футбола той страны, которую они представляют. К примеру, украинский футбол отличается высокой интенсивностью, физической мощью и борьбой на каждом участке поля. Сегодня мы видим эти элементы и в игре "Нефтчи".

По словам специалиста, важную роль играет психологическое состояние команды:

"По мере того как команда побеждает, у футболистов растет уверенность. Этот фактор крайне важно сохранить, особенно с учетом предстоящих матчей".

Мирджавадов также обратил внимание на сложный календарь:

"Впереди более трудные игры. Оставшиеся матчи "Нефтчи" проведет против команд из первой четверки. Чтобы завоевать путевку в еврокубки, необходимо добиваться побед именно в этих встречах".

Отметим, что в 27-м туре Мисли Премьер-лиги "Нефтчи" обыграл дома "Араз-Нахчыван" со счетом 2:1 и с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице.