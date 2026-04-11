Решающие старты ЧЕ: Азербайджан борется за финалы и медали – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ВИДЕО

В португальском Портимане стартовал четвертый, предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу.

Как передает İdman.Biz из Португалии, соревнования начались с индивидуальных полуфиналов в прыжках на батуте среди юниоров. В финал от Азербайджана прошел Аммар Бахшалиев. Позже он также выступит в полуфинале в двойном мини-батуте.

Кроме того, сегодня определятся финалисты и призеры в ряде других категорий и дисциплин.

В категории U-21 за отбор в индивидуальный финал поборется батутист Ниджат Мирзаев, а среди взрослых – Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов.

Сегодня также будут разыграны медали в командных соревнованиях:

тамблинг (юниоры) – Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов;

двойной мини-батут – Аммар Бахшалиев, Омар Гасымлы, Никита Колесников, Фархад Мустафаев;

прыжки на батуте – Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев, Мехти Алиев;

тамблинг (взрослые) – Михаил Малкин, Тофик Алиев, Алексей Караташов, Адиль Гаджизаде.