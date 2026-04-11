RU

Новости
11 Апреля 2026 14:44
34
Решающие старты ЧЕ: Азербайджан борется за финалы и медали – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ + ВИДЕО

В португальском Портимане стартовал четвертый, предпоследний соревновательный день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу.

Как передает İdman.Biz из Португалии, соревнования начались с индивидуальных полуфиналов в прыжках на батуте среди юниоров. В финал от Азербайджана прошел Аммар Бахшалиев. Позже он также выступит в полуфинале в двойном мини-батуте.

Кроме того, сегодня определятся финалисты и призеры в ряде других категорий и дисциплин.

В категории U-21 за отбор в индивидуальный финал поборется батутист Ниджат Мирзаев, а среди взрослых – Сельджан Махсудова, Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов.

Сегодня также будут разыграны медали в командных соревнованиях:

тамблинг (юниоры) – Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Риад Джавадов;
двойной мини-батут – Аммар Бахшалиев, Омар Гасымлы, Никита Колесников, Фархад Мустафаев;
прыжки на батуте – Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Али Нифталиев, Мехти Алиев;
тамблинг (взрослые) – Михаил Малкин, Тофик Алиев, Алексей Караташов, Адиль Гаджизаде.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские батутисты завоевали лицензию на Европейские игры 2027 - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
10 Апреля 23:15
Гимнастика

Азербайджанские батутисты завоевали лицензию на Европейские игры 2027 - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Очередная пара батутистов прошла в финал
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Исторический день для Азербайджана на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
10 Апреля 16:27
Гимнастика

Исторический день для Азербайджана на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Азербайджанские батутисты установили несколько национальных достижений

Азербайджан начал второй день ЧЕ с выхода в полуфинал
9 Апреля 18:05
Гимнастика

Азербайджан начал второй день ЧЕ с выхода в полуфинал - ВИДЕО

В Портимане продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу

Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 22:10
Гимнастика

Азербайджанские батутисты прошли в следующий этап ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

В Портимао состоялся первый квалификационный день чемпионата Европы

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
8 Апреля 18:14
Гимнастика

Азербайджанские тамблингисты вышли в финал ЧЕ – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

В личный финал прошли Михаил Малкин и Тофик Алиев

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов