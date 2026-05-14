Нурлана Мамедзаде: "Турнир AGF Trophy — важный этап в развитии молодых гимнастов"

Международный турнир по спортивной гимнастике AGF Trophy уже стал традиционным для нашей страны. Азербайджан выступает организатором этих соревнований с 2020 года. Как передает İdman.Biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, комментируя старт турнира в Баку.

По ее словам, начиная с 2016 года в Баку ежегодно проводятся Кубки мира по олимпийским видам гимнастики. Если в тех соревнованиях за медали борются в основном взрослые атлеты, то организация подобных турниров среди молодежи имеет принципиальное значение для их профессионального роста.

Генсек федерации подчеркнула, что выступление в родных стенах против сильных зарубежных соперников дает молодым гимнастам уникальную возможность проверить свои силы. Это помогает им лучше подготовиться к будущим статусным стартам. В текущем году азербайджанским гимнастам предстоит выступить на чемпионатах Европы и мира, поэтому AGF Trophy играет роль важной площадки для накопления опыта и оттачивания мастерства. Такие турниры позволяют спортсменам увидеть свои недостатки, проанализировать программы и довести их до совершенства.