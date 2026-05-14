В Баку стартовал международный турнир по спортивной гимнастике AGF Trophy - ФОТО/ВИДЕО

14 Мая 2026 15:51
Национальная гимнастическая арена в Баку приняла старт международного турнира AGF Trophy по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях участвуют спортсмены примерно из 10 стран.

Азербайджан на турнире представлен 16 гимнастами.

В женских соревнованиях выступают Назанин Теймурова, Дениз Алиева, Айтен Мамедова, Хадиджа Аббасзаде, Альбина Алиева, Лейла Мамедзаде, Айназ Меджидзаде и Лала Заманлы.

В мужской части турнира за медали борются Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Мирюсиф Ахмедзаде, Ильхам Салаев, Махир Салимов, Искендер Джавадзаде и Магомед Рустамзаде.

Турнир AGF Trophy завершится 16 мая. Помимо гимнастов из Азербайджана, в соревнованиях участвуют спортсмены из Узбекистана, Украины и Венгрии, а также атлеты, выступающие в нейтральном статусе (AIN).

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
