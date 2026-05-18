Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Как сообщает İdman.Biz, решение было принято на заседании Исполнительного комитета World Gymnastics в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Решение распространяется сразу на пять видов гимнастики. Российские спортсмены смогут выступать с национальной символикой в спортивной гимнастике, художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и спортивной аэробике.