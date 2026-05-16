Азербайджанские гимнасты завоевали 16 медалей на международном турнире в Баку

16 Мая 2026 22:00
С 14 по 16 мая Национальная гимнастическая арена в Баку принимала международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из 5 стран, которые боролись за первенство в мужском и женском зачетах. Гимнасты выступали в двух возрастных категориях — "молодежь" и "взрослые", сообщает İdman.Biz.

В первый соревновательный день определились победители в командном зачете и многоборье среди молодежи. Как мужская, так и женская молодежные сборные Азербайджана завоевали бронзовые медали в командном первенстве. Кроме того, в индивидуальном многоборье среди девушек обладательницей бронзовой награды стала Лейла Мамедзаде.

Во второй день турнира в борьбу за медали в многоборье вступили взрослые атлеты. Расул Ахмедзаде продемонстрировал великолепный результат и завоевал золотую медаль, а Хадиджа Аббасзаде пополнила копилку азербайджанской сборной бронзовой наградой.

Заключительный день соревнований запомнился накалом финальных состязаний, где гимнасты определяли сильнейших на отдельных снарядах. В молодежной категории Ильхам Салаев выиграл "бронзу" в вольных упражнениях, а Лейла Мамедзаде добавила в свой актив сразу три бронзовые медали — в опорном прыжке, на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях.

Среди взрослых спортсменов Расул Ахмедзаде завоевал "золото" в упражнениях на коне и на перекладине, Дениз Алиева выиграла "золото" в опорном прыжке и "серебро" на разновысоких брусьях, Никита Симонов стал лучшим в упражнениях на кольцах, Назанин Теймурова поднялась на высшую ступень пьедестала почета по итогам выступлений на бревне, а Айдын Ализаде удостоился "бронзы" на параллельных брусьях.

Таким образом, азербайджанские гимнасты завершили домашний международный турнир с отличным результатом, завоевав в общей сложности 16 медалей.

İdman.Biz
