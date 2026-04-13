Первый тренер Гурбана Гурбанова: "Сегодня я сам у него учусь" - ВИДЕО

Первый футбольный наставник главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова Шабан Ширданов рассказал о нем в день 54-летия специалиста.

"Для меня гордость быть его первым тренером. Можно сказать, что основной причиной того, что Гурбан Гурбанов оказался в футболе, был его брат Муса Гурбанов. Он привел младшего брата в команду, и я его узнал. Свой первый матч он провел на позиции левого защитника и в 16 лет стал лучшим игроком. В следующих играх начал выступать как нападающий. Самое главное, что я ему дал, — это еще больше привил любовь к футболу. Всем специалистам в футболе сегодня есть чему поучиться у Гурбана. Все называют его "хоча", но он видит во мне своего первого тренера. С точки зрения опыта сегодня я сам у него учусь", - сказал он в комментариях ASAN TV.

Отметим, что Гурбан Гурбанов начал профессиональную карьеру в 1990 году, когда Шабан Ширданов был главным тренером команды.