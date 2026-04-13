13 Апреля 2026 10:54
Гурбану Гурбанову исполнилось 54 года

Как сообщает İdman.Biz, одному из самых успешных представителей азербайджанского футбола, специалисту, который в качестве тренера отметился рядом исторических достижений, исполнилось 54 года.

Гурбан Осман оглу Гурбанов родился 13 апреля 1972 года в селе Ашага Тала Загатальского района.

Профессиональную карьеру он начал в родной Загатале в команде "Дашгын". В дальнейшем выступал за "Алазани" (Грузия), "Туран" (Товуз), "Кюр-Нур" (Мингячевир), "Нефтчи", "Динамо" (Ставрополь, Россия), "Балтика" (Россия), "Факел" (Россия), "Волга-Газпром" (Россия) и "Интер".

В 1992-2005 годах Гурбанов защищал цвета сборной Азербайджана, провел 68 матчей и забил 14 мячей.

В 2008 году он сменил турецкого специалиста Расима Кара и был назначен главным тренером "Карабаха".

13 апреля 2022 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Гурбан Гурбанов был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанского футбола.

Гурбан Гурбанов женат, у него трое детей.

Новости по теме

На стадионе в Гяндже уложено новое гибридное покрытие - ВИДЕО
12 Апреля 19:40
Азербайджанский футбол

На стадионе в Гяндже уложено новое гибридное покрытие - ВИДЕО

Домашняя арена "Кяпаза" готовится к возвращению матчей

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Габалу"
12 Апреля 17:24
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Единственный гол Ролло принес гостям победу

Игрок сборной Азербайджана: "После ухода Сантуша со мной никто не связывался"
12 Апреля 15:22
Азербайджанский футбол

Игрок сборной Азербайджана: "После ухода Сантуша со мной никто не связывался"

Защитник "Эгнатии" рассказал о ситуации с национальной командой

Эмин Махмудов: "Несмотря на боли после операции, вышел на поле"
12 Апреля 14:28
Азербайджанский футбол

Эмин Махмудов: "Несмотря на боли после операции, вышел на поле"

Капитан "Нефтчи" рассказал о состоянии и победе над "Араз-Нахчываном"

Судейские решения снова вызвали споры в Премьер-лиге Азербайджана
12 Апреля 14:03
Азербайджанский футбол

Судейские решения снова вызвали споры в Премьер-лиге Азербайджана - ВИДЕО

Пенальти эпизоды в матчах "Шамахы" - "Карабах" и "Сабах" - "Зиря" остались без реакции арбитров

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" примет "Сумгайыт"
12 Апреля 11:00
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" примет "Сумгайыт"

Матч 27-го тура завершит программу игрового дня

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы