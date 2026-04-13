Гурбану Гурбанову исполнилось 54 года

Как сообщает İdman.Biz, одному из самых успешных представителей азербайджанского футбола, специалисту, который в качестве тренера отметился рядом исторических достижений, исполнилось 54 года.

Гурбан Осман оглу Гурбанов родился 13 апреля 1972 года в селе Ашага Тала Загатальского района.

Профессиональную карьеру он начал в родной Загатале в команде "Дашгын". В дальнейшем выступал за "Алазани" (Грузия), "Туран" (Товуз), "Кюр-Нур" (Мингячевир), "Нефтчи", "Динамо" (Ставрополь, Россия), "Балтика" (Россия), "Факел" (Россия), "Волга-Газпром" (Россия) и "Интер".

В 1992-2005 годах Гурбанов защищал цвета сборной Азербайджана, провел 68 матчей и забил 14 мячей.

В 2008 году он сменил турецкого специалиста Расима Кара и был назначен главным тренером "Карабаха".

13 апреля 2022 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Гурбан Гурбанов был награжден орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанского футбола.

Гурбан Гурбанов женат, у него трое детей.