11 Апреля 2026
RU

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2026 13:33
7
"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей

В узбекском сегменте социальных сетей широкое обсуждение вызвали кадры с пожилым мужчиной, имеющим поразительное внешнее сходство с Лионелем Месси. Видео и фотографии, на которых запечатлен "двойник" футболиста, быстро стали вирусными.

Как сообщает İdman.Biz, особый интерес пользователей вызвал образ мужчины: он предстал перед камерой в традиционном узбекском чапане и четырехугольной тюбетейке. Зрители в комментариях в шутку прозвали его "Месси в старости", отмечая идентичные черты лица, форму носа и взгляд, характерные для капитана сборной Аргентины.

Несмотря на то, что Лионель Месси в настоящее время продолжает выступления за "Интер Майами" в США, подобные находки его "двойников" в разных частях мира регулярно привлекают внимание футбольных болельщиков. Ранее похожие герои находились в Иране и Азербайджане, однако узбекская версия привлекла внимание именно за счет колоритного национального стиля.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

