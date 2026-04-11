Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

11 Апреля 2026 17:02
В Италии продолжается 32-й тур национального футбольного первенства по футболу.

Как передает İdman.Biz, тур уже открылся накануне, когда "Рома" дома обыграла "Пизу" со счетом 3:0.

Главная интрига наверху сейчас связана не только с чемпионской гонкой, но и с борьбой за места сразу за лидером. "Интер" идет первым с 72 очками, "Наполи" после победы над "Миланом" со счетом 1:0 поднялся на второе место с 65 баллами, а миланцы опустились на третью строчку, имея 63 очка. Следом расположился "Комо" с 58 баллами, а далее идут "Ювентус" и уже сыгравшая в туре "Рома", у которых по 57.

"Комо" - "Интер" (12 апреля)

Центральный матч тура пройдет в Ломбардии, где четвертая команда чемпионата примет лидера. Для "Интера" это игра, в которой нельзя позволить себе расслабиться: команда сохраняет отрыв в семь очков от "Наполи" и по-прежнему контролирует чемпионскую гонку. Для "Комо" встреча не менее важна, потому что команда Сеска Фабрегаса проводит один из самых ярких сезонов и в случае победы сможет продолжить борьбу за попадание в первую тройку.

В этом сезоне соперники уже дважды пересекались. В первом круге Серии А "Интер" дома разгромил "Комо" со счетом 4:0, а в марте команды сыграли 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Если же брать именно чемпионат, то после возвращения "Комо" в Серию А миланцы выиграли у этого соперника все три матча с общим счетом 8:0.

У "Комо" перед такой игрой есть все основания чувствовать уверенность. Команда не проигрывает в чемпионате уже семь матчей подряд, а ее недавняя ничья лишь прервала шестиматчевую победную серию. Команда Фабрегаса отличается надежной обороной и организованной игрой, что позволяет ей держаться в зоне еврокубков и претендовать на большее.

В "Интере" фон тоже мощный, хотя без проблем не обошлось. Команда остается самой результативной в лиге и недавно уверенно обыграла "Рому". Однако перед выездом к "Комо" лидер столкнулся с кадровыми проблемами, связанными с травмой одного из ключевых игроков атаки Лаутаро Мартинеса, что может повлиять на баланс в атакующей линии.

На бумаге "Интер" остается фаворитом из-за качества состава, исторического преимущества в этом противостоянии и лучшей атаки лиги. Но именно "Комо" сейчас выглядит одной из самых неудобных команд для любого соперника: у Фабрегаса уже не просто интересный проект, а реальная сила, способная вмешаться в борьбу за позиции в верхней части таблицы.

Остальные матчи 32-го тура Серии А:

10 апреля
"Рома" - "Пиза" 3:0

11 апреля
"Кальяри" - "Кремонезе"
"Торино" - "Верона"
"Милан" - "Удинезе"
"Аталанта" - "Ювентус"

12 апреля
"Дженоа" - "Сассуоло"
"Парма" - "Наполи"
"Болонья" - "Лечче"

14 апреля
"Фиорентина" - "Лацио"

Турнирная таблица Серии А перед основной частью 32-го тура:

1. "Интер" - 72
2. "Наполи" - 65
3. "Милан" - 63
4. "Комо" - 58
5. "Ювентус" - 57
6. "Рома" - 57
7. "Аталанта" - 53
8. "Болонья" - 45
9. "Лацио" - 44
10. "Сассуоло" - 42
11. "Удинезе" - 40
12. "Торино" - 36
13. "Парма" - 35
14. "Дженоа" - 33
15. "Фиорентина" - 32
16. "Кальяри" - 30
17. "Кремонезе" - 27
18. "Лечче" - 27
19. "Верона" - 18
20. "Пиза" - 18

У "Ромы" и "Пизы" на один сыгранный матч больше, так как они уже открыли тур.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Новости по теме

"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО
17:41
Мировой футбол

"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО

Лондонский клуб потерпел поражение в 32-м туре Английской Премьер-лиги, сохранив лидерство в таблице
Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"
17:22
Мировой футбол

Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"

Главный тренер "Баварии" рассказал о состоянии форварда перед ответным матчем Лиги чемпионов
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла
15:10
Мировой футбол

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла

Экс-капитан сборной Германии прокомментировал травму 18-летнего полузащитника

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:31
Мировой футбол

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге начинается решающая стадия борьбы за титул и путевки в Лигу чемпионов

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе
13:53
Мировой футбол

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе

Мюнхенцы намерены сохранить нападающего, несмотря на интерес со стороны грандов

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов