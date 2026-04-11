Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Италии продолжается 32-й тур национального футбольного первенства по футболу.

Как передает İdman.Biz, тур уже открылся накануне, когда "Рома" дома обыграла "Пизу" со счетом 3:0.

Главная интрига наверху сейчас связана не только с чемпионской гонкой, но и с борьбой за места сразу за лидером. "Интер" идет первым с 72 очками, "Наполи" после победы над "Миланом" со счетом 1:0 поднялся на второе место с 65 баллами, а миланцы опустились на третью строчку, имея 63 очка. Следом расположился "Комо" с 58 баллами, а далее идут "Ювентус" и уже сыгравшая в туре "Рома", у которых по 57.

"Комо" - "Интер" (12 апреля)

Центральный матч тура пройдет в Ломбардии, где четвертая команда чемпионата примет лидера. Для "Интера" это игра, в которой нельзя позволить себе расслабиться: команда сохраняет отрыв в семь очков от "Наполи" и по-прежнему контролирует чемпионскую гонку. Для "Комо" встреча не менее важна, потому что команда Сеска Фабрегаса проводит один из самых ярких сезонов и в случае победы сможет продолжить борьбу за попадание в первую тройку.

В этом сезоне соперники уже дважды пересекались. В первом круге Серии А "Интер" дома разгромил "Комо" со счетом 4:0, а в марте команды сыграли 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Если же брать именно чемпионат, то после возвращения "Комо" в Серию А миланцы выиграли у этого соперника все три матча с общим счетом 8:0.

У "Комо" перед такой игрой есть все основания чувствовать уверенность. Команда не проигрывает в чемпионате уже семь матчей подряд, а ее недавняя ничья лишь прервала шестиматчевую победную серию. Команда Фабрегаса отличается надежной обороной и организованной игрой, что позволяет ей держаться в зоне еврокубков и претендовать на большее.

В "Интере" фон тоже мощный, хотя без проблем не обошлось. Команда остается самой результативной в лиге и недавно уверенно обыграла "Рому". Однако перед выездом к "Комо" лидер столкнулся с кадровыми проблемами, связанными с травмой одного из ключевых игроков атаки Лаутаро Мартинеса, что может повлиять на баланс в атакующей линии.

На бумаге "Интер" остается фаворитом из-за качества состава, исторического преимущества в этом противостоянии и лучшей атаки лиги. Но именно "Комо" сейчас выглядит одной из самых неудобных команд для любого соперника: у Фабрегаса уже не просто интересный проект, а реальная сила, способная вмешаться в борьбу за позиции в верхней части таблицы.

Остальные матчи 32-го тура Серии А:

10 апреля

"Рома" - "Пиза" 3:0

11 апреля

"Кальяри" - "Кремонезе"

"Торино" - "Верона"

"Милан" - "Удинезе"

"Аталанта" - "Ювентус"

12 апреля

"Дженоа" - "Сассуоло"

"Парма" - "Наполи"

"Болонья" - "Лечче"

14 апреля

"Фиорентина" - "Лацио"

Турнирная таблица Серии А перед основной частью 32-го тура:

1. "Интер" - 72

2. "Наполи" - 65

3. "Милан" - 63

4. "Комо" - 58

5. "Ювентус" - 57

6. "Рома" - 57

7. "Аталанта" - 53

8. "Болонья" - 45

9. "Лацио" - 44

10. "Сассуоло" - 42

11. "Удинезе" - 40

12. "Торино" - 36

13. "Парма" - 35

14. "Дженоа" - 33

15. "Фиорентина" - 32

16. "Кальяри" - 30

17. "Кремонезе" - 27

18. "Лечче" - 27

19. "Верона" - 18

20. "Пиза" - 18

У "Ромы" и "Пизы" на один сыгранный матч больше, так как они уже открыли тур.