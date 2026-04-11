11 Апреля 2026
"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе

11 Апреля 2026 13:53
43
Мюнхенская "Бавария" приняла решение не продавать нападающего Майкла Олисе в ходе предстоящего летнего трансферного окна. Руководство клуба намерено сохранить игрока в составе и не даст согласия на его переход.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, интерес к футболисту проявляли такие клубы, как "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль". Однако сам Олисе также выразил желание остаться в мюнхенской команде.

В текущем сезоне нападающий продемонстрировал высокую результативность, проведя 41 матч во всех турнирах. На счету Олисе 16 забитых мячей и 29 результативных передач.

İdman.Biz
Новости по теме

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления юного таланта "Баварии"
15:10
Мировой футбол

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления юного таланта "Баварии"

Экс-капитан сборной Германии прокомментировал травму 18-летнего полузащитника Леннарта Карла
АПЛ: “Челси” попробует одолеть “Ман Сити” впервые за последние пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:31
Мировой футбол

АПЛ: “Челси” попробует одолеть “Ман Сити” впервые за последние пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге начинается решающая стадия борьбы за титул и путевки в Лигу чемпионов

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Деку: "Проблемы "Барселоны" в защите — это вопрос идеи, а не одного игрока"
12:53
Мировой футбол

Деку: "Проблемы "Барселоны" в защите — это вопрос идеи, а не одного игрока"

Спортивный директор клуба объяснил тактические сложности при ультраатакующем стиле игры

Оливер Кан призвал Мануэля Нойера завершить карьеру на пике
12:13
Мировой футбол

Оливер Кан призвал Мануэля Нойера завершить карьеру на пике

Легендарный голкипер считает победу в Лиге чемпионов идеальным моментом для ухода

Сборная Азербайджана по футзалу проведет второй матч с Грузией
11:33
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по футзалу проведет второй матч с Грузией

Команды вновь встретятся в Тбилиси

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов