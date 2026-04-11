"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе

Мюнхенская "Бавария" приняла решение не продавать нападающего Майкла Олисе в ходе предстоящего летнего трансферного окна. Руководство клуба намерено сохранить игрока в составе и не даст согласия на его переход.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, интерес к футболисту проявляли такие клубы, как "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль". Однако сам Олисе также выразил желание остаться в мюнхенской команде.

В текущем сезоне нападающий продемонстрировал высокую результативность, проведя 41 матч во всех турнирах. На счету Олисе 16 забитых мячей и 29 результативных передач.