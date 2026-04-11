Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Винсент Компани прокомментировал состояние нападающего команды Харри Кейна после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Специалист отметил самоотверженность игрока, который провел встречу, несмотря на физические проблемы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Кейн вышел на поле, испытывая серьезные боли, и отыграл матч, превысив допустимые пределы физической нагрузки. "После игры у футболиста не наблюдалось негативных реакций, его состояние стабильно", — сообщил Компани.

Наставник мюнхенцев также добавил, что перед ответной игрой в составе возможны изменения, однако они станут частью плановой ротации, применяемой в течение сезона. Окончательное решение по стартовому составу на матч в Мадриде тренер еще не принял.

Напомним, что в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" одержала победу над "Реалом" со счетом 2:1.