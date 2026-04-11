Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"

11 Апреля 2026 17:22
Винсент Компани: "Харри Кейн играл против "Реала" через сильную боль"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Винсент Компани прокомментировал состояние нападающего команды Харри Кейна после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Специалист отметил самоотверженность игрока, который провел встречу, несмотря на физические проблемы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Кейн вышел на поле, испытывая серьезные боли, и отыграл матч, превысив допустимые пределы физической нагрузки. "После игры у футболиста не наблюдалось негативных реакций, его состояние стабильно", — сообщил Компани.

Наставник мюнхенцев также добавил, что перед ответной игрой в составе возможны изменения, однако они станут частью плановой ротации, применяемой в течение сезона. Окончательное решение по стартовому составу на матч в Мадриде тренер еще не принял.

Напомним, что в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" одержала победу над "Реалом" со счетом 2:1.

İdman.Biz
Новости по теме

"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО
17:41
Мировой футбол

"Арсенал" дома уступил "Борнмуту" – ВИДЕО

Лондонский клуб потерпел поражение в 32-м туре Английской Премьер-лиги, сохранив лидерство в таблице
Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:02
Мировой футбол

Серия А: "Комо" Фабрегаса готовится к реваншу за разгром от "Интера" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Подопечные испанского специалиста последние семь туров не знают поражений

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла
15:10
Мировой футбол

Михаэль Баллак оценил сроки восстановления Леннарта Карла

Экс-капитан сборной Германии прокомментировал травму 18-летнего полузащитника

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:31
Мировой футбол

АПЛ: "Челси" попробует одолеть "Ман Сити" впервые за пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге начинается решающая стадия борьбы за титул и путевки в Лигу чемпионов

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе
13:53
Мировой футбол

"Бавария" отказалась продавать Майкла Олисе

Мюнхенцы намерены сохранить нападающего, несмотря на интерес со стороны грандов

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов