АПЛ: “Челси” попробует одолеть “Ман Сити” впервые за последние пять лет – ОБЗОР İDMAN.BİZ

11 Апреля 2026 14:31
В Англии после почти месячного перерыва возобновились матчи Премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.Biz, 32-й тур уже открылся 10 апреля, когда "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0, а основная часть программы пройдет 11-13 апреля.

Верхняя часть таблицы перед основной частью тура выглядит достаточно напряженно. "Арсенал" лидирует, имея 70 очков, "Манчестер Сити" идет вторым с 61 баллом и игрой в запасе, далее расположились "Манчестер Юнайтед" с 55 очками, "Астон Вилла" с 54, "Ливерпуль" с 49 и "Челси" с 48. При этом Англия уже гарантировала себе дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов, поэтому борьба идет не только за титул, но и за топ-5.

"Челси" - "Манчестер Сити" (12 апреля)

Для "Манчестер Сити" это игра, в которой нельзя терять очки в чемпионской гонке: команда Пепа Гвардиолы отстает от "Арсенала" на девять очков, но имеет матч в запасе. Для "Челси" встреча не менее важна, потому что лондонцы занимают шестое место и отстают от пятого "Ливерпуля" всего на одно очко. Иными словами, на "Стэмфорд Бридж" пересекаются сразу две главные интриги концовки сезона, борьба за титул и борьба за Лигу чемпионов.

В чемпионате этого сезона соперники уже встречались 4 января в Манчестере и тогда сыграли вничью 1:1. У хозяев отличился Тиджани Рейндерс, а "Челси" спасся на 94-й минуте благодаря голу Энцо Фернандеса.

Если смотреть на общую историю противостояния, то перевес минимален. Команды провели 181 официальный матч: у лондонцев 71 победа, у "Сити" 67, еще 43 встречи завершились вничью. Но свежая домашняя статистика для "синих" тревожная: "Манчестер Сити" выиграл четыре из пяти последних матчей Премьер-лиги на "Стэмфорд Бридж", а последняя домашняя победа "Челси" над этим соперником в чемпионате датирована июнем 2020 года. Последняя же победа лондонцев над "Сити" вообще была в мае 2021 года, в финале Лиги чемпионов.

У "Челси" перед матчем хватает кадровых и внутренних проблем. Лиам Розениор подтвердил, что Энцо Фернандес, несмотря на извинения за слова о желании играть за “Реал”, не сыграет против "Сити". Кроме того, по последним данным, Рис Джеймс и Трево Чалоба еще не готовы, Леви Колуилл вернулся к тренировкам, но в составе его пока не ждут. При этом сам "Челси" подходит к туру после очень неровного отрезка в лиге, где взял лишь пять очков из последних шести матчей, хотя на прошлой неделе ярко разгромил соперника в Кубке Англии.

У "Манчестер Сити" фон более позитивный. Команда не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд, а в Кубке Англии уверенно прошла "Ливерпуль" со счетом 4:0. Гвардиола перед выездом в Лондон обозначил задачу предельно ясно: его команде нужно выигрывать каждый оставшийся матч, чтобы сохранять реальные шансы на титул. Из новостей по составу важно, что Рубен Диаш к игре не готов, по Джону Стоунзу решение откладывалось до последнего, а Йошко Гвардиол по-прежнему далек от возвращения.

Остальные матчи 32-го тура АПЛ:

10 апреля
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0

11 апреля
"Арсенал" - "Борнмут"
"Брентфорд" - "Эвертон"
"Бернли" - "Брайтон"
"Ливерпуль" - "Фулхэм"

12 апреля
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл"
"Ноттингем Форест" - "Астон Вилла"
"Сандерленд" - "Тоттенхэм"
"Челси" - "Манчестер Сити"

13 апреля
"Манчестер Юнайтед" - "Лидс"

Турнирная таблица АПЛ перед основной частью 32-го тура:

1. "Арсенал" - 70
2. "Манчестер Сити" - 61
3. "Манчестер Юнайтед" - 55
4. "Астон Вилла" - 54
5. "Ливерпуль" - 49
6. "Челси" - 48
7. "Брентфорд" - 46
8. "Эвертон" - 46
9. "Фулхэм" - 44
10. "Брайтон" - 43
11. "Сандерленд" - 43
12. "Ньюкасл" - 42
13. "Борнмут" - 42
14. "Кристал Пэлас" - 39
15. "Лидс" - 33
16. "Ноттингем Форест" - 32
17. "Вест Хэм" - 32
18. "Тоттенхэм" - 30
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" - 17

Теймур Тушиев
