Сиясет Аскеров: "Мы думаем только о выездной игре"

Главный тренер женской сборной Азербайджана Сиясет Аскеров высказался перед матчем против Андорры в отборочном турнире чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), специалист поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

"Завтра нас ждет очень важный матч. Мы дважды подряд сыграем со сборной Андорры. На данном этапе мы думаем только о выездной игре. Для того чтобы занять более выгодную позицию в группе, эти матчи имеют большое значение. Мы провели пятидневные учебно-тренировочные сборы в Испании и хорошо подготовились к игре. Футболистки настроены, понимают важность встречи. Мы предоставили им всю необходимую информацию о сопернике. Команда полностью готова. Наша цель — одержать победу в обоих матчах против Андорры", - заявил Аскеров.

Отметим, что матч Андорра — Азербайджан в рамках третьей группы Лиги C состоится 14 апреля в Андорра-ла-Велье на Национальном стадионе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.