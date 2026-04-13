Легионер "Зиря": "Игра за сборную стала для меня особенным опытом"

Нападающий "Зиря" Лерой Микельс поделился впечатлениями от выступления за сборную Руанды и оценил предстоящие матчи клуба.

"Не сказал бы, что матч с "Нефтчи" — самый важный в сезоне, но это один из ключевых для нас. После него нас ждет игра с "Туран Товузом", впереди серия сложных встреч. Кроме того, нам предстоит сыграть с этой же командой и в Кубке", - отметил Микельс в интервью futbolinfo.az.

Говоря о вызове в сборную Руанды в рамках FIFA Series 2026, форвард подчеркнул, что этот опыт стал для него особенным:

"Это действительно был очень интересный и ценный опыт. Когда ты приезжаешь в Африку, чувствуешь любовь людей, их теплое отношение, и стараешься ответить им на поле — это оставляет сильные эмоции. Для меня это был особенный период, который надолго запомнится".

Он также вспомнил свой первый гол за национальную команду:

"Я рад, что смог забить. Любой гол приносит удовольствие, а такие моменты запоминаются особенно. Это были действительно яркие эмоции".

Микельс отдельно отметил, что в сборной играл вместе с братом Джой-Лэнсом Микелсом и партнером по "Зиря" Анже Муцинзи:

"Мы выиграли трофей, и каждый внес свой вклад в этот успех. С Джимми (Анже Муцинзи) мне легко играть, потому что мы хорошо понимаем друг друга по выступлениям в клубе. А с братом у нас, наоборот, постоянное соперничество — мы часто играем друг против друга, и это тоже добавляет интереса".