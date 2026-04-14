Ричард Алмейда: "Моя детская мечта сбылась в "Карабахе"

Бывший футболист сборной Азербайджана и "Карабаха" Ричард Алмейда дал интервью бразильским СМИ, в котором рассказал о своем периоде карьеры в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильскую прессу, 36-летний полузащитник, выступающий сейчас за "XV де Пирасикаба", отдельно отметил сезон-2017/18, когда "Карабах" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

"Когда я был ребенком, говорил отцу, что хочу играть в Лиге чемпионов. Слава Богу, мне удалось сделать это с "Карабахом". После восьми лет борьбы в квалификации выход в группу стал наградой за проделанную работу. Играть на таких стадионах, как "Стэмфорд Бридж" и "Олимпико", — невероятное чувство", - сказал Алмейда.

Футболист также отметил, что за почти 14 лет в Азербайджане всегда чувствовал доверие со стороны главного тренера Гурбана Гурбанова:

"Я был лидером как на поле, так и за его пределами. Даже когда не играл, старался поддерживать партнеров в раздевалке".