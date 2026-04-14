"Точка не поставлена": в "Шамахы" рассказали о будущем Айхана Аббасова

В футбольном клубе "Шамахы" пока не принято окончательное решение по главному тренеру Айхану Аббасову.

Главный менеджер клуба Камран Исмаилов заявил, что контракт специалиста действует до конца сезона, однако новый договор пока не подписан.

"Айхан Аббасов продолжит работу до конца сезона. Говорить о следующем сезоне сейчас сложно — решение еще не принято. Новый контракт не подписан, и пока ни по одному вопросу точка не поставлена. Если будет принято решение о расставании, мы начнем переговоры с кандидатами. Обычно клуб не комментирует процесс поиска и ведет работу без лишней огласки. Официальная информация публикуется только после подписания контрактов", - отметил Камран Исмаилов в комментариях Report.

По словам менеджера, окончательная ясность наступит после завершения сезона:

"После окончания чемпионата станет понятно, продолжит ли Айхан Аббасов работу в команде или нет. Пока никаких конкретных решений нет".

Отметим, что Айхан Аббасов возглавляет "Шамахы" с 2024 года. с 30 сентября 2025 года специалист стал у руля национальной сборной.