Самир Абасов: "Тема компенсации была чрезмерно раздута" - ВИДЕО

Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов прокомментировал тему компенсации, полученной при уходе из клуба.

Как сообщает İdman.Biz, Самир Абасов в эфире программы "90 минут" на CBC Sport заявил, что не понимает, почему этот вопрос вызвал столь широкий резонанс.

"Тема компенсации была чрезмерно раздута, и, откровенно говоря, я не понимаю причин этого. Никто не платил мне деньги из своего кармана — я просто получил то, что было предусмотрено контрактом. Сложно понять, почему это вызвало такой шум. До меня в клубе работали другие тренеры, и подобные ситуации — обычная практика в футболе. Многие, кто мне звонил, в конце разговора задавали один и тот же вопрос — как решился вопрос компенсации? Хотя это касается только меня и клуба "Нефтчи", - заявил Самир Абасов.