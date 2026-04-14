14 Апреля 2026 18:02
Самир Абасов: "Тема компенсации была чрезмерно раздута" - ВИДЕО

Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов прокомментировал тему компенсации, полученной при уходе из клуба.

Как сообщает İdman.Biz, Самир Абасов в эфире программы "90 минут" на CBC Sport заявил, что не понимает, почему этот вопрос вызвал столь широкий резонанс.

"Тема компенсации была чрезмерно раздута, и, откровенно говоря, я не понимаю причин этого. Никто не платил мне деньги из своего кармана — я просто получил то, что было предусмотрено контрактом. Сложно понять, почему это вызвало такой шум. До меня в клубе работали другие тренеры, и подобные ситуации — обычная практика в футболе. Многие, кто мне звонил, в конце разговора задавали один и тот же вопрос — как решился вопрос компенсации? Хотя это касается только меня и клуба "Нефтчи", - заявил Самир Абасов.

İdman.Biz
