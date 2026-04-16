Нариман Ахундщзаде впервые помог “Коламбус Крю” одержать победу - ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде впервые вышел в стартовом составе "Коламбус Крю" и помог команде одержать уверенную победу.
Как сообщает İdman.Biz, это произошло в матче 1/32 финала Открытого кубка США против "Ричмонд Кикерс". Ахундзаде провел на поле все 90 минут без замены.
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Коламбус Крю". Нариман Ахундзаде принял непосредственное участие в первом голе: атака, начатая им в связке с Марсело Эррерой, завершилась точным ударом Кьюгу Пикара.
Отметим, что в Открытом кубке США каждая стадия состоит из одного матча.
