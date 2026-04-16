После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства - ВИДЕО

16 Апреля 2026 16:01
Тренер команды U16 клуба "Нефтчи" Эльнур Имангулиев сообщил о тяжелом инциденте, произошедшем в Баку. По его словам, дом его семьи в Наримановском районе был снесен строительной компанией в ночное время.

Как утверждает Эльнур Имангулиев, речь идет о родительском доме, расположенном на участке площадью шесть соток. По его словам, на территорию ночью была введена тяжелая техника, после чего строение разрушили.

Эльнур Имангулиев заявил, что считает действия незаконными и обратился за помощью в соответствующие государственные структуры.

По словам тренера, трагичность ситуации усиливается тем, что инцидент произошел в дни после смерти его отца, когда семья готовилась к проведению траурных мероприятий.

