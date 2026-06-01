1 Июня 2026
RU

Гаджи Алиева уложили на лопатки: как отметили День защиты детей в Баку - ФОТО/ВИДЕО

Другое
Новости
1 Июня 2026 18:16
29
Гаджи Алиева уложили на лопатки: как отметили День защиты детей в Баку - ФОТО/ВИДЕО

В Ичеришехер состоялся спортивный праздник в честь Международного дня защиты детей.

Как передает İdman.Biz, по инициативе Министерства молодежи и спорта ряд федераций организовали для детей шоу-программу. Представители спортивных организаций продемонстрировали свои направления, а юные спортсмены показали свои навыки.

Особенно выделилась Федерация борьбы Азербайджана. В мероприятии приняли участие известные в прошлом спортсмены, тренеры, а также руководство федерации, включая Гаджи Алиева, Джабраила Гасанова, Ровшана Байрамова, Талеха Мамедова, Намига Абдуллаева и других.

Детям даже удалось побороться с именитыми спортсменами и уложить некоторых из них, в том числе многократного призера Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиева, на лопатки.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФФА провела социальную акцию для детей в Ханкенди - ФОТО
16:54
Другое

АФФА провела социальную акцию для детей в Ханкенди - ФОТО

Будущим первоклассникам подарили школьные принадлежности ко Дню защиты детей

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Массовая авария в Монце вывела из гонки восемь экипажей - ВИДЕО
02:10
Другое

Массовая авария в Монце вывела из гонки восемь экипажей - ВИДЕО

Виновником аварии признан бельгийский гонщик Максим Мартин
Для юных жителей Ичеришехер открыли новое спортивное пространство - ФОТО
31 Мая 20:06
Другое

Для юных жителей Ичеришехер открыли новое спортивное пространство - ФОТО

Проект реализован совместно с клубом "Сабах"

В Газахе прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей спортивных федераций - ФОТО
30 Мая 20:30
Другое

В Газахе прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей спортивных федераций - ФОТО

В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты
Тахтиб: древний египетский бой на палках, ставший танцем - ФОТО
30 Мая 13:29
Другое

Тахтиб: древний египетский бой на палках, ставший танцем - ФОТО

Уникальная традиция сочетает спорт, поединок, музыку и культурное наследие

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро