Гаджи Алиева уложили на лопатки: как отметили День защиты детей в Баку - ФОТО/ВИДЕО

В Ичеришехер состоялся спортивный праздник в честь Международного дня защиты детей.

Как передает İdman.Biz, по инициативе Министерства молодежи и спорта ряд федераций организовали для детей шоу-программу. Представители спортивных организаций продемонстрировали свои направления, а юные спортсмены показали свои навыки.

Особенно выделилась Федерация борьбы Азербайджана. В мероприятии приняли участие известные в прошлом спортсмены, тренеры, а также руководство федерации, включая Гаджи Алиева, Джабраила Гасанова, Ровшана Байрамова, Талеха Мамедова, Намига Абдуллаева и других.

Детям даже удалось побороться с именитыми спортсменами и уложить некоторых из них, в том числе многократного призера Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиева, на лопатки.