2 Июня 2026
RU

В Баку детям дали шанс попасть в профессиональный спорт - ФОТО

Другое
Новости
2 Июня 2026 11:39
34
В Баку детям дали шанс попасть в профессиональный спорт

В Баку в рамках инициативы "Чемпионы будущего" детям предоставили возможность пройти месячную профессиональную тренировочную программу по выбранному виду спорта.

Как сообщает İdman.Biz, участники проекта указали свои имя, фамилию и вид спорта, которым хотели бы заниматься. После отбора дети получили шанс тренироваться под руководством специалистов соответствующих федераций.

Подобная инициатива, организованная Министерством молодежи и спорта и рядом национальны спортивных федераций, направлена на привлечение детей к спорту и позволяет юным участникам ближе познакомиться с профессиональной спортивной средой.

Напомним, что проект был реализован накануне в рамках мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. В Ичеришехер для детей были организованы спортивные активности по тхэквондо, дзюдо, шахматам, капоэйре, борьбе и гимнастике. Кроме того были организованы face art и автограф-сессия с участием известных азербайджанских борцов, среди которых были призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов, Ровшан Байрамов и Талех Мамедов.

Также вчера в парке "Деде Горгуд" прошла открытая тренировка по гребле и парусному спорту.

Фото: Ислам Атакишиев

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гаджи Алиева уложили на лопатки: как отметили День защиты детей в Баку - ФОТО/ВИДЕО
1 Июня 18:16
Другое

Гаджи Алиева уложили на лопатки: как отметили День защиты детей в Баку - ФОТО/ВИДЕО

Ряд федераций организовали для детей спортивную шоу-программу в Ичеришехер

АФФА провела социальную акцию для детей в Ханкенди - ФОТО
1 Июня 16:54
Другое

АФФА провела социальную акцию для детей в Ханкенди - ФОТО

Будущим первоклассникам подарили школьные принадлежности ко Дню защиты детей

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Массовая авария в Монце вывела из гонки восемь экипажей - ВИДЕО
1 Июня 02:10
Другое

Массовая авария в Монце вывела из гонки восемь экипажей - ВИДЕО

Виновником аварии признан бельгийский гонщик Максим Мартин
Для юных жителей Ичеришехер открыли новое спортивное пространство - ФОТО
31 Мая 20:06
Другое

Для юных жителей Ичеришехер открыли новое спортивное пространство - ФОТО

Проект реализован совместно с клубом "Сабах"

В Газахе прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей спортивных федераций - ФОТО
30 Мая 20:30
Другое

В Газахе прошел тренинг по развитию медиа и PR-навыков для пресс-секретарей спортивных федераций - ФОТО

В завершение мероприятия всем участникам были вручены сертификаты

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро