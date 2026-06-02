В Баку детям дали шанс попасть в профессиональный спорт - ФОТО

В Баку в рамках инициативы "Чемпионы будущего" детям предоставили возможность пройти месячную профессиональную тренировочную программу по выбранному виду спорта.

Как сообщает İdman.Biz, участники проекта указали свои имя, фамилию и вид спорта, которым хотели бы заниматься. После отбора дети получили шанс тренироваться под руководством специалистов соответствующих федераций.

Подобная инициатива, организованная Министерством молодежи и спорта и рядом национальны спортивных федераций, направлена на привлечение детей к спорту и позволяет юным участникам ближе познакомиться с профессиональной спортивной средой.

Напомним, что проект был реализован накануне в рамках мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. В Ичеришехер для детей были организованы спортивные активности по тхэквондо, дзюдо, шахматам, капоэйре, борьбе и гимнастике. Кроме того были организованы face art и автограф-сессия с участием известных азербайджанских борцов, среди которых были призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов, Ровшан Байрамов и Талех Мамедов.

Также вчера в парке "Деде Горгуд" прошла открытая тренировка по гребле и парусному спорту.

