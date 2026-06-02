В Баку пройдут Кубок и чемпионат Европы по бильярду

В этом году Азербайджан примет два крупных международных турнира по бильярдному спорту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бильярда Азербайджана, в Баку будут организованы Кубок Европы и чемпионат Европы по разновидности "свободная пирамида".

Кубок Европы пройдет с 5 по 8 июля среди спортсменов старше 40 лет. Сразу после его завершения, с 8 по 12 июля, состоится континентальное первенство.

Отметим, что оба соревнования пройдут под лозунгом Strike for Glory! ("Удар ради славы!") при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации бильярда Азербайджана и Европейской федерации пирамиды.