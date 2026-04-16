Футболистки сборной Азербайджана провели автограф-сессию - ФОТО

Игроки женской сборной Азербайджана по футболу приняли участие в специальной автограф-сессии для болельщиков.

Мероприятие прошло в Азербайджанской спортивной академии. Участницами встречи стали футболистки национальной команды Мане Моллаева, Елиз Ачар и Наргиз Алиева.

Во время общения со зрителями игроки раздали подписанные фотографии, пообщались с поклонниками и сделали совместные памятные снимки.

Подобные мероприятия направлены на популяризацию женского футбола и укрепление связи сборной с болельщиками.