RU

Футболистки сборной Азербайджана провели автограф-сессию - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2026 16:44
14
Игроки женской сборной Азербайджана по футболу приняли участие в специальной автограф-сессии для болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала пресс-служба АФФА.

Мероприятие прошло в Азербайджанской спортивной академии. Участницами встречи стали футболистки национальной команды Мане Моллаева, Елиз Ачар и Наргиз Алиева.

Во время общения со зрителями игроки раздали подписанные фотографии, пообщались с поклонниками и сделали совместные памятные снимки.

Подобные мероприятия направлены на популяризацию женского футбола и укрепление связи сборной с болельщиками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства
16:01
Другое

После смерти отца - снос дома: тренер "Нефтчи" просит помощи у государства - ВИДЕО

Эльнур Имангулиев сообщил о ночном разрушении родительского дома в Баку — техника зашла на участок в траурные дни

Нариман Ахундзаде впервые помог “Коламбус Крю” одержать победу
11:02
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде впервые помог “Коламбус Крю” одержать победу - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана сыграл в Кубке США
Скончался экс-защитник "Реала"
15 Апреля 18:59
Азербайджанский футбол

Скончался экс-защитник "Реала"

Бывшему футболисту мадридского клуба было 96 лет

Эффектный гол не спас "Шеки Сити" от поражения
15 Апреля 18:38
Азербайджанский футбол

Эффектный гол не спас "Шеки Сити" от поражения - ВИДЕО

Красивый удар Расула Ибрагимова стал украшением матча Второй Лиги

"Раннерс" готовит предложение: защитник сборной Азербайджана привлек внимание в Европе
15 Апреля 16:57
Азербайджанский футбол

"Раннерс" готовит предложение: защитник сборной Азербайджана привлек внимание в Европе

Замиг Алиев регулярно играет в основе — и теперь может перейти в датский топ-клуб в летнее трансферное окно

Али Баширов: “Мечтаю надеть форму “Реала Мадрида” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
15 Апреля 14:22
Азербайджанский футбол

Али Баширов: “Мечтаю надеть форму “Реала Мадрида” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Интервью с 15-летним талантливым игроком агдамского “Карабаха”

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС