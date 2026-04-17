Абуладзе остается? "Кяпаз" планирует переговоры с грузинским защитником

Футбольный клуб "Кяпаз" определился с будущим грузинского защитника Мате Абуладзе и намерен начать переговоры о продолжении сотрудничества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, главный тренер Азер Багиров, если останется в команде на следующий сезон, хочет видеть 25-летнего футболиста в составе и дальше.

По информации источника, тренерский штаб доволен вкладом игрока и считает, что он приносит команде реальную пользу. Именно поэтому в клубе выступают за продление сотрудничества.

Мате Абуладзе присоединился к "Кяпазу" в январе, подписав контракт до конца сезона. С момента перехода защитник выходил в стартовом составе во всех матчах и неизменно проводил встречи без замен.

Ожидается, что в ближайшее время клуб и футболист начнут официальные переговоры по новому соглашению.

Напомним, первую часть сезона Мате Абуладзе провел в грузинском клубе "Самгурали".