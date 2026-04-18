20 Апреля 2026
Женская сборная Азербайджана обыграла Андорру в отборе ЧМ - ОБНОВЛЕНО

18 Апреля 2026 19:20
Женская сборная Азербайджана по футболу провела четвертый матч в отборочном раунде чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда, выступающая в 3-й группе Лиги С, встретилась со сборной Андорры.

Встреча, организованная на Bank Respublika Arena, завершилась победой подопечных Сиясета Аскерова со счетом 2:0.

В составе нашей сборной голы забили Йелиз Ачар на 12-й минуте и Эсра Манья на 64-й минуте.

В другом матче группы Венгрия одержала победу над Северной Македонией со счетом 7:0.

После этих результатов Венгрия занимает первое место с 10 очками, Азербайджан — второе с 9 очками, Северная Македония — третье с 3 очками, а Андорра — четвертое с 1 очком.

10:27

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда, выступающая в третьей группе Лиги C, встретится со сборной Андорры.

Игра пройдет в Баку на "Банк Республика Арена" и начнется в 17:00.

Сборная Азербайджана подходит к матчу, занимая второе место в группе с шестью очками. Лидирует Венгрия, у которой семь баллов. Северная Македония идет третьей с тремя очками, а Андорра замыкает таблицу, имея одно очко.

İdman.Biz
