Форвард "Кяпаза": "Проигрывать командам ниже себя - очень плохо"

Нападающий "Кяпаза" Луис Пачу прокомментировал последние результаты команды и поделился ожиданиями от ближайших матчей.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский форвард признал, что поражение от "Карван-Евлах" (1:4) стало тяжелым ударом для команды. "Для нас это было неожиданное и тяжелое поражение, но тот матч уже позади. Сейчас мы сосредоточены на игре против "Имишли" и готовы показать себя с лучшей стороны", - цитирует Пачу futbolinfo.az.

Пачу также затронул тему спада после удачной серии. "Мы много бегали и боролись, но объяснить эти поражения сложно. На этом этапе чемпионата проигрывать командам, которые находятся ниже тебя в таблице, очень плохо", - подчеркнул нападающий.

Говоря о предстоящей встрече с "Имишли", футболист заявил: "Мы полностью сосредоточены на этой игре и хотим вернуться на победный путь. Готовы дать достойный ответ сопернику на поле".

Он также отметил сильные стороны оппонента: "У них есть хорошие игроки, команда часто действует с пятью защитниками, играет компактно и ждет ошибок соперника. Но мы никого не боимся".

В завершение Пачу прокомментировал турнирное положение "Кяпаза": "Разрыв небольшой, и впереди еще шесть матчей. Мы понимаем ситуацию и нацелены на серию побед. Верю, что в итоге порадуем наших болельщиков".