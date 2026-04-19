20 Апреля 2026
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

19 Апреля 2026 19:54
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Сумгайыт" обыграл "Габалу" в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоялась на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте — отличился Ходжат Хагверди.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вугаром Гасановым.

18:24

"Сумгайыт" выходит вперед в матче с "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, на 19-й минуте в составе хозяев отличился Ходжат Хагверди.

18:00

Проходит матч 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Сумгайытом" и "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, команды встречаются на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Главным арбитром встречи является Вугар Гасанов, ему помогают Теймур Теймуров и Тарлан Талибзаде. За систему VAR отвечает Камранбей Рагимов, ассистентом видеопомощника выступает Акбар Ахмедов.

12:45

Сегодня в 28-м туре Премьер-лиги Азербайджана состоится матч между "Сумгайытом" и "Габалой".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 18:00.

Перед игрой хозяева с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Габала" с 19 баллами располагается на 11-й позиции.

Главным арбитром встречи назначен Вугар Гасанов, ему будут помогать Теймур Теймуров и Тарлан Талибзаде. За систему VAR отвечает Камранбей Рагимов, ассистентом видеопомощника выступит Акбар Ахмедов.

İdman.Biz
