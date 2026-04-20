"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе

Бакинский "Нефтчи" выступил с заявлением по итогу матча 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Зиря" (1:1), сообщает İdman.Biz.

"Черно-белые" отметили, что на протяжении всей игры, а также в ее концовке, команда столкнулась с судейскими ошибками:

"На 90+4-й минуте гол "Зиря" был забит с грубым нарушением правил. Несмотря на то, что футболист соперника Руан Ренато находился в положении вне игры и перекрывал обзор вратарю "Нефтчи" Кенану Пиричу, главный арбитр Ингилаб Мамедов засчитал взятие ворот, а судья VAR Ниджат Исмайыллы не вмешался в эпизод.

Эта ошибка на решающем этапе сезона привела к очередной несправедливой потере очков для "Нефтчи". Кроме того, после гола возникли споры между футболистами обеих команд, а из-за бездействия VAR произошли события на поле, в результате которых главный тренер Юрий Вернидуб, его помощник Дмитрий Кара-Мустафа и футболист Бруно Алмейда получили необоснованные красные карточки".

В заявлении также отмечается, что 20 апреля в административном здании АФФА состоялась встреча председателя Наблюдательного совета "Нефтчи", генерального исполнительного директора клуба и других представителей с официальными лицами АФФА и председателем Судейского комитета:

"На встрече наш клуб выразил протест по поводу гола, забитого в наши ворота в указанной игре, а также потребовал отмены необоснованных красных карточек, показанных нашим тренерам и футболисту. Кроме того, мы жестко осудили грубые судейские ошибки, которые неоднократно повторялись по ходу сезона, и заявили, что многие арбитры демонстрируют несправедливую и предвзятую позицию по отношению к "Нефтчи".

Представители клуба выразили протест против ошибочных решений, принятых в матче "Зиря" – "Нефтчи", и потребовали их обоснования. Ответы, данные председателем Судейского комитета, частично удовлетворили представителей клуба.

Мы считаем достойным признания тот факт, что Судейский комитет признал грубую ошибку арбитров матча "Зиря" – "Нефтчи". Тем не менее, с сожалением отмечаем, что потерянные очки уже не вернуть, и подобная ситуация происходит не впервые в текущем сезоне. Еще раз подчеркиваем, что неоднократно повторяющиеся грубые ошибки в матчах "Нефтчи" связаны с несправедливым и предвзятым отношением некоторых судей к нашей команде. Мы требуем максимально строгого наказания виновных, прекращения подобных случаев и принятия соответствующих мер, чтобы подобное не повторялось в будущем".

В завершение клуб озвучил ряд требований:

1. Требуем положить конец целенаправленной и предвзятой судейской несправедливости в отношении "Нефтчи";

2. Заявляем, что те, кто ведет эту кампанию, не смогут достичь своих целей, и как старейший футбольный клуб страны "Нефтчи" будет бороться до конца;

3. Независимо от того, кто против нас, нам достаточно поддержки большой семьи "Нефтчи" - наших болельщиков;

4. Несмотря на все трудности, "Нефтчи" был, есть и останется флагманом азербайджанского футбола", – подчеркивается в заявлении.