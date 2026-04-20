Азербайджанские болельщики в США "приготовили" лявянги для Наримана Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанский футболист "Коламбус Крю" и сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде получил поддержку соотечественников во время матча MLS в США.
Как сообщает İdman.Biz, азербайджанские болельщики присутствовали на игре 8-го тура Восточной конференции против "Нью-Ингленд Революшн".
Живущий в США соотечественник Джейхун Ализаде опубликовал видео, на котором фанаты с трибун поддерживают Ахундзаде и обращаются к нему по имени.
Особое внимание привлекла шуточная фраза в адрес футболиста: "Нариман, мы для тебя целый казан ляванги приготовили".
Эта реплика добавила атмосферы и быстро разошлась в соцсетях.
Сам матч завершился поражением "Коламбус Крю" со счетом 1:2. Ахундзаде вышел на поле на 88-й минуте, появившись со скамейки запасных.
"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе
Клуб выступил с жестким заявлением после матча с "Зиря"
Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"
Дипломат о местном футболе, "Карабахе", дисциплине игроков и сборной Бразилии
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Команды встречались в рамках 28-го тура
Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО
Единственный гол в матче забил Салахлы
Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд
Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
Чемпионская гонка выходит на финишную прямую
Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль