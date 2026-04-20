Азербайджанские болельщики в США "приготовили" лявянги для Наримана Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанский футболист "Коламбус Крю" и сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде получил поддержку соотечественников во время матча MLS в США.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанские болельщики присутствовали на игре 8-го тура Восточной конференции против "Нью-Ингленд Революшн".

Живущий в США соотечественник Джейхун Ализаде опубликовал видео, на котором фанаты с трибун поддерживают Ахундзаде и обращаются к нему по имени.

Особое внимание привлекла шуточная фраза в адрес футболиста: "Нариман, мы для тебя целый казан ляванги приготовили".

Эта реплика добавила атмосферы и быстро разошлась в соцсетях.

Сам матч завершился поражением "Коламбус Крю" со счетом 1:2. Ахундзаде вышел на поле на 88-й минуте, появившись со скамейки запасных.