Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

19 Апреля 2026 17:27
Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" обыграл "Кяпаз"

"Имишли" одержал победу над "Кяпазом" в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на городском стадионе Евлаха и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре был забит на 38-й минуте - отличился Салахлы.

Главным арбитром встречи был Камал Умудлу.

16:47

"Имишли" вышел вперед в матче 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Кяпаза".

Как сообщает İdman.Biz, на 38-й минуте встречи отличился Салахлы, отправив мяч в ворота соперника и сделав счет 1:0 в пользу своей команды.

15:30

Проходит игра 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Кяпазом" и "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, команды встречаются на городском стадионе Евлаха.

Главным арбитром встречи назначен Камал Умудлу.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Рауф Гусейнли, Фарид Набиев, Рахман Гаджиев, Умид Самедов, Пачу, Олавале Онануга, Махамаду Ба, Адама Фофана, Мате Абуладзе, Диого Вердашка (к).
Главный тренер: Азер Багиров.

"Имишли": Гусейнали Гулиев, Азер Салахлы (к), Рафаэл Виегас, Идрис Ингилаблы, Яу Мозес, Никола Караклаич, Роналдо Родригес, Диогу Ролло, Жунинью, Эдвин Бангуэра, Диогу Алмейда.
Главный тренер: Жорже Кашкилья.

10:03

Сегодня в рамках 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдет матч между "Кяпазом" и "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на городском стадионе Евлаха и начнется в 15:30.

Перед игрой "Кяпаз" с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице, тогда как "Имишли", имея 26 баллов, располагается на девятой позиции.

Главным арбитром встречи назначен Камал Умудлу.

