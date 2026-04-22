В Баку прошел просветительский семинар для футбольных арбитров - ФОТО

22 Апреля 2026 04:36
В Баку прошел просветительский семинар для футбольных арбитров - ФОТО

Отдел АФФА по комплаенсу и борьбе с договорными матчами организовал просветительскую сессию для судей 3-й, 4-й и 5-й категорий, а также для женщин-арбитров, сообщает İdman.Biz.

Перед началом сессии судьи прошли тест, показавший хороший уровень их знаний о своих обязанностях.

Глава отдела АФФА по комплаенсу и борьбе с договорными матчами Наиб Асадов и специалист Мурад Мамедли разъяснили арбитрам разницу между обычными судейскими ошибками и преднамеренным манипулированием результатом. Было подчеркнуто, что решения судей — самый уязвимый аспект в контексте договорных матчей, поэтому профессиональная этика и беспристрастность имеют решающее значение для репутации футбола.

В ходе презентации обсуждались мотивы манипуляций, роль спортивных ставок и методы давления на судей, включая контакты через социальные сети. Участникам напомнили о порядке действий при получении подозрительных предложений и ответственности за сокрытие такой информации согласно Дисциплинарному кодексу АФФА 2025 года.

Цель мероприятия — усиление борьбы с договорными играми и повышение ответственности судей в вопросах прозрачности и честности футбола.

Новости по теме

Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО
21 Апреля 18:46
Азербайджанский футбол

Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 25–26 апреля
Президент Федерации футбола Нахчывана: "Моя поддержка клуба под вопросом, я остался один"
21 Апреля 15:09
Азербайджанский футбол

Президент Федерации футбола Нахчывана: "Моя поддержка клуба под вопросом, я остался один"

Заур Ахундов о возможном уходе, финансах клуба и ситуации вокруг команды

В матче AФФА судья удалил игрока по ошибке и вернул его на поле
21 Апреля 02:18
Азербайджанский футбол

В матче AФФА судья удалил игрока по ошибке и вернул его на поле

Скандальный эпизод произошел в матче U-17

Игрок, наказанный Гурбаном Гурбановым, нашел новый клуб
20 Апреля 22:07
Азербайджанский футбол

Игрок, наказанный Гурбаном Гурбановым, нашел новый клуб

Футболист сменит команду после завершения сезона

"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе
20 Апреля 19:48
Азербайджанский футбол

"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе

Клуб выступил с жестким заявлением после матча с "Зиря"

Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"
20 Апреля 14:50
Азербайджанский футбол

Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"

Дипломат о местном футболе, "Карабахе", дисциплине игроков и сборной Бразилии

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки