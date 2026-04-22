В Баку прошел просветительский семинар для футбольных арбитров - ФОТО

Отдел АФФА по комплаенсу и борьбе с договорными матчами организовал просветительскую сессию для судей 3-й, 4-й и 5-й категорий, а также для женщин-арбитров, сообщает İdman.Biz.

Перед началом сессии судьи прошли тест, показавший хороший уровень их знаний о своих обязанностях.

Глава отдела АФФА по комплаенсу и борьбе с договорными матчами Наиб Асадов и специалист Мурад Мамедли разъяснили арбитрам разницу между обычными судейскими ошибками и преднамеренным манипулированием результатом. Было подчеркнуто, что решения судей — самый уязвимый аспект в контексте договорных матчей, поэтому профессиональная этика и беспристрастность имеют решающее значение для репутации футбола.

В ходе презентации обсуждались мотивы манипуляций, роль спортивных ставок и методы давления на судей, включая контакты через социальные сети. Участникам напомнили о порядке действий при получении подозрительных предложений и ответственности за сокрытие такой информации согласно Дисциплинарному кодексу АФФА 2025 года.

Цель мероприятия — усиление борьбы с договорными играми и повышение ответственности судей в вопросах прозрачности и честности футбола.