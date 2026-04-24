Игрок "Баварии" столкнулся с публичными обвинениями в отказе от отцовства

24 Апреля 2026 11:57
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе стал фигурантом публичного скандала после заявлений о его предполагаемом отцовстве и отказе от обязательств перед ребенком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, женщина по имени Фатима публично заявила, что Олисе является отцом ее дочери. По ее словам, футболист прекратил всякое общение с семьей несколько месяцев назад.

"Майкл Олисе — отец моей дочери. К сожалению, он оставил нас на полпути, и вот уже несколько месяцев мы с малышкой предоставлены сами себе", — цитируют СМИ слова Фатимы.

Сам футболист на данный момент никак не прокомментировал данные обвинения. Его представители также не делали официальных заявлений по этому поводу.

Отметим, что действующий контракт полузащитника с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского игрока составляет 140 миллионов евро.

Новости по теме

Клаудио Раньери покинул пост советника "Ромы"
15:31
Мировой футбол

Клаудио Раньери покинул пост советника "Ромы"

Итальянский специалист ушел из римского клуба из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини
"Фeнeрбахчe" обвинил "Галатасарай" в попыткe оказать давлeниe на судeй
14:34
Мировой футбол

"Фeнeрбахчe" обвинил "Галатасарай" в попыткe оказать давлeниe на судeй

Назначeниe Ясина Кола рассорило стамбульскиe гранды eщe до стартового свистка
В Италии 17-лeтний подрoсток убил футболиста из-за отказа отдать eду.
14:19
Мировой футбол

В Италии 17-лeтний подрoсток убил футболиста из-за отказа отдать eду.

Трагeдия произошла в городe Павия

Представитель АФФА принял участие в заседании УЕФА
13:35
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА принял участие в заседании УЕФА

Эльчин Мамедов работал на встрече Комитета по лицензированию клубов в Ньоне
"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?
12:43
Мировой футбол

"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?

Гендиректор махачкалинского "Динамо" высказался о будущем Мохаммада Джавада Хоссейннежада

Карим Бензема рассказал о возможном возвращении в "Лион"
11:43
Мировой футбол

Карим Бензема рассказал о возможном возвращении в "Лион"

В составе французского коллектива он провел 148 матчей во всех турнирах

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"