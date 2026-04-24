Игрок "Баварии" столкнулся с публичными обвинениями в отказе от отцовства

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе стал фигурантом публичного скандала после заявлений о его предполагаемом отцовстве и отказе от обязательств перед ребенком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, женщина по имени Фатима публично заявила, что Олисе является отцом ее дочери. По ее словам, футболист прекратил всякое общение с семьей несколько месяцев назад.

"Майкл Олисе — отец моей дочери. К сожалению, он оставил нас на полпути, и вот уже несколько месяцев мы с малышкой предоставлены сами себе", — цитируют СМИ слова Фатимы.

Сам футболист на данный момент никак не прокомментировал данные обвинения. Его представители также не делали официальных заявлений по этому поводу.

Отметим, что действующий контракт полузащитника с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского игрока составляет 140 миллионов евро.