Что произошло в "Челси": раскрыты причины отставки Росеньора - ФОТО

В "Челси" стали известны подробности внутреннего конфликта, завершившегося уходом Лиама Росеньора с поста главного тренера. После пяти поражений подряд специалист покинул должность, а ключевую роль в этом сыграло недовольство футболистов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, в раздевалке команды отношение к тренеру резко ухудшилось. Игроки игнорировали его тактические указания и насмехались над манерой общения.

По данным источника, футболисты называли речь тренера "языком LinkedIn", намекая на чрезмерно деловой стиль общения. Даже отказ Росеньора выходить на тренировку в очках, чтобы выглядеть жестче, стал предметом шуток в команде.

Кризис достиг пика после поражения от "Брайтона" со счетом 0:3. После матча тренер публично усомнился в желании игроков бороться и назвал их выступление неприемлемым, что вызвало раздражение в раздевалке.

Сообщается, что испаноязычная группа игроков во главе с Энцо Фернандесом и Марком Кукурельей ранее выступала против увольнения Энцо Марески и не приняла нового наставника.

Среди обсуждаемых версий также фигурирует утечка стартового состава на матч с "Брайтоном" через парикмахера Кукурельи.

Отметим, что сейчас "Челси" отстает от зоны Лиги чемпионов на семь очков. В воскресенье в полуфинале Кубка Англии против "Лидса" командой временно будет руководить Каллум Макфарлан.