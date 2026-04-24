Хавбэк "Наполи" установил статую Диего Марадоны в своем дворе - ВИДЕО

Полузащитник неаполитанского "Наполи" Билли Гилмор разместил на территории своего дома памятник легендарному аргентинцу Диего Армандо Марадоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, шотландский футболист продемонстрировал скульптуру в видеоролике в социальных сетях. Автором произведения стал художник Стефано Чези. Данная работа является копией статуи, которая установлена рядом с домашним стадионом неаполитанского клуба.

Ранее аналогичную статую Марадоны на своем участке установил другой полузащитник "Наполи" - Скотт Мактоминей.

Напомним, что Диего Марадона выступал за итальянский клуб в период с 1984 по 1991 год. В 258 официальных матчах он забил 115 голов и сделал 76 результативных передач. Вместе с командой аргентинец дважды выигрывал Серию А, а также становился обладателем Кубка Италии, Суперкубка Италии и Кубка УЕФА.