Карим Бензема рассказал о возможном возвращении в "Лион"

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Карим Бензема сделал заявление относительно возможного возвращения в французский "Лион". В ходе прямой трансляции в социальных сетях 38-летний футболист сообщил, что не планирует снова выступать за команду, в которой начинал профессиональную карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард при этом не исключил вероятности своего возвращения в структуру клуба после завершения игровой карьеры. Бензема допустил, что может занять одну из должностей в руководстве "Лиона".

Карим Бензема выступал за основной состав "Лиона" с 2005 по 2009 год. В составе французского коллектива он провел 148 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отметился 25 результативными передачами. После успешного периода в родном клубе нападающий перешел в мадридский "Реал".