24 Апреля 2026 11:43
Карим Бензема рассказал о возможном возвращении в "Лион"

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Карим Бензема сделал заявление относительно возможного возвращения в французский "Лион". В ходе прямой трансляции в социальных сетях 38-летний футболист сообщил, что не планирует снова выступать за команду, в которой начинал профессиональную карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард при этом не исключил вероятности своего возвращения в структуру клуба после завершения игровой карьеры. Бензема допустил, что может занять одну из должностей в руководстве "Лиона".

Карим Бензема выступал за основной состав "Лиона" с 2005 по 2009 год. В составе французского коллектива он провел 148 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и отметился 25 результативными передачами. После успешного периода в родном клубе нападающий перешел в мадридский "Реал".

Новости по теме

Клаудио Раньери покинул пост советника "Ромы"
15:31
Мировой футбол

Клаудио Раньери покинул пост советника "Ромы"

Итальянский специалист ушел из римского клуба из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини
"Фeнeрбахчe" обвинил "Галатасарай" в попыткe оказать давлeниe на судeй
14:34
Мировой футбол

"Фeнeрбахчe" обвинил "Галатасарай" в попыткe оказать давлeниe на судeй

Назначeниe Ясина Кола рассорило стамбульскиe гранды eщe до стартового свистка
В Италии 17-лeтний подрoсток убил футболиста из-за отказа отдать eду.
14:19
Мировой футбол

В Италии 17-лeтний подрoсток убил футболиста из-за отказа отдать eду.

Трагeдия произошла в городe Павия

Представитель АФФА принял участие в заседании УЕФА
13:35
Азербайджанский футбол

Представитель АФФА принял участие в заседании УЕФА

Эльчин Мамедов работал на встрече Комитета по лицензированию клубов в Ньоне
"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?
12:43
Мировой футбол

"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?

Гендиректор махачкалинского "Динамо" высказался о будущем Мохаммада Джавада Хоссейннежада

Игрок "Баварии" столкнулся с публичными обвинениями в отказе от отцовства
11:57
Мировой футбол

Игрок "Баварии" столкнулся с публичными обвинениями в отказе от отцовства

Женщина по имени Фатима утверждает, что он бросил ее с ребенком и не оказывает финансовой поддержки

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"