23 Апреля 2026 18:17
Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд

Футбольный клуб "Зиря" в третий раз в своей истории сыграет в финале Кубка Азербайджана, а "Сабах" примет участие в решающем матче второй сезон подряд. Перед встречей 13 мая опубликована статистика выступлений финалистов турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, "Зиря" ранее доходила до финала в сезонах 2021/2022 и 2023/2024. Теперь команда получила еще один шанс впервые завоевать трофей.

"Сабах" сыграет в финале во второй раз в истории клуба. Бакинская команда является действующим обладателем Кубка Азербайджана и постарается сохранить титул.

Путь к нынешнему финалу оказался непростым для обоих участников. "Зиря" в полуфинале прошла "Туран Товуз", а "Сабах" выбил из турнира "Карабах".

Примечательно, что в своих предыдущих финалах и "Зиря", и "Сабах" встречались именно с "Карабахом". На этот раз команды разыграют трофей между собой.

С 1992 года участниками финала Кубка Азербайджана становились 19 клубов. Чаще всех в решающем матче играл "Карабах" - 12 раз. Далее идут "Нефтчи" - 11 и "Шамахы" - 6.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана между "Зиря" и "Сабахом" состоится 13 мая.

