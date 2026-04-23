Азер Багиров: "Мы видим перспективу в этих футболистах"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал подписание профессиональных контрактов с воспитанниками клуба Раулем Исаговым и Шахнуром Исмайыловым.

Специалист заявил, что оба игрока обладают хорошими перспективами и поэтому были переведены в основную команду.

"Оба футболиста способны приносить пользу в атакующей линии. Мы чувствуем в них перспективу, поэтому привлекли к основной команде. Это шаг с прицелом на будущее. Если они будут еще больше работать над собой, то смогут принести пользу "Кяпазу", — сказал Багиров в комментариях Report.

По его словам, молодые игроки уже сейчас должны тренироваться вместе с основным составом и привыкать к атмосфере первой команды.

"Мы хотим раскрыть Рауля и Шахнура как футболистов и дать их азербайджанскому футболу", — отметил наставник.

Багиров также оценил текущее положение команды.

"Атмосфера в коллективе хорошая. Наша позиция в таблице не идеальна, но для нынешней ситуации нормальная. В последних матчах были неудачи, однако уверен, что мы снова начнем побеждать. Впереди тяжелый выездной матч с "Шамахы". Верим, что порадуем болельщиков тремя очками", — заявил тренер.

Напомним, контракты с Раулем Исаговым и Шахнуром Исмаиловым рассчитаны до лета 2029 года. 16-летний Исагов играет на позиции атакующего полузащитника, 19-летний Исмайылов выступает в центре поля.