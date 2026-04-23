Азер Багиров: "Мы видим перспективу в этих футболистах"

23 Апреля 2026 13:57
Азер Багиров: "Мы видим перспективу в этих футболистах"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал подписание профессиональных контрактов с воспитанниками клуба Раулем Исаговым и Шахнуром Исмайыловым.

Специалист заявил, что оба игрока обладают хорошими перспективами и поэтому были переведены в основную команду.

"Оба футболиста способны приносить пользу в атакующей линии. Мы чувствуем в них перспективу, поэтому привлекли к основной команде. Это шаг с прицелом на будущее. Если они будут еще больше работать над собой, то смогут принести пользу "Кяпазу", — сказал Багиров в комментариях Report.

По его словам, молодые игроки уже сейчас должны тренироваться вместе с основным составом и привыкать к атмосфере первой команды.

"Мы хотим раскрыть Рауля и Шахнура как футболистов и дать их азербайджанскому футболу", — отметил наставник.

Багиров также оценил текущее положение команды.

"Атмосфера в коллективе хорошая. Наша позиция в таблице не идеальна, но для нынешней ситуации нормальная. В последних матчах были неудачи, однако уверен, что мы снова начнем побеждать. Впереди тяжелый выездной матч с "Шамахы". Верим, что порадуем болельщиков тремя очками", — заявил тренер.

Напомним, контракты с Раулем Исаговым и Шахнуром Исмаиловым рассчитаны до лета 2029 года. 16-летний Исагов играет на позиции атакующего полузащитника, 19-летний Исмайылов выступает в центре поля.

Новости по теме

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд
18:17
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд

Стало известно, какой по счету решающий матч турнира проведут оба клуба

Агиль Аббас: "Сабах" возьмет Равана Гамзазаде с собой в Лигу чемпионов?"
16:13
Чемпионат Азербайджана

Агиль Аббас: "Сабах" возьмет Равана Гамзазаде с собой в Лигу чемпионов?"

Депутат Милли Меджлиса жестко высказался о судействе после матча с "Карабахом"

Рашад Меджид и Балакиши Гасымов поспорили после матча "Сабах" - "Карабах"
15:28
Чемпионат Азербайджана

Рашад Меджид и Балакиши Гасымов поспорили после матча "Сабах" - "Карабах"

Дискуссия о популярности клубов перешла в публичную перепалку
Почему "Карабаху" не дали пенальти: вердикт известного арбитра
14:27
Чемпионат Азербайджана

Почему "Карабаху" не дали пенальти: вердикт известного арбитра

Опытный рефери поддержал судью после резонансного полуфинала Кубка Азербайджана
Голкипер "Карабаха": "Это был чистый пенальти"
14:12
Чемпионат Азербайджана

Голкипер "Карабаха": "Это был чистый пенальти"

Фабиан Бунтич жестко высказался после вылета агдамского клуба из Кубка Азербайджана
Полузащитник "Сабаха": "В том эпизоде пенальти не было"
12:57
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Сабаха": "В том эпизоде пенальти не было"

Велко Симич прокомментировал победу над "Карабахом"

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"