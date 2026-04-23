Яссин Бензия раскритиковал арбитра в матче "Карабах" - "Сабах" - ФОТО

Бывший полузащитник "Карабаха" Яссин Бензия прокомментировал вылет агдамского клуба из Бизон Кубка Азербайджана после поражения от "Сабаха" со счетом 1:2 в полуфинале.
Как сообщает İdman.Biz, алжирский футболист выступил с заявлением в социальных сетях, намекнув на несправедливость по отношению к своему бывшему клубу.
Бензия выразил недовольство судейскими решениями посредством эмодзи клоуна и добавил: "Позор. Нет другого способа победить сильнейшую команду страны".
Напомним, Яссин Бензия выступал за "Карабах" в 2023-2025 годах.
В настоящее время 31-летний хавбек играет за саудовский клуб "Аль-Фейха".