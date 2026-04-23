Наставник "Сабаха": "В Азербайджане слишком много обсуждают судей"

23 Апреля 2026 00:02
Наставник "Сабаха": "В Азербайджане слишком много обсуждают судей"

Главный тренер бакинского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана по футболу над агдамским "Карабахом" (2:1, первая игра – 2:2)

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист отметил, что, несмотря на выход в финал, команда должна сосредоточиться на главной цели.

"Поздравляю семью "Сабаха". Хочу посвятить эту победу нашим болельщикам. Игра получилась равной, у нас были сложные моменты. Думаю, ключевым эпизодом стал пропущенный гол, после которого мы смогли вернуться в игру. Благодаря нашему характеру и настойчивости мы добились победы. Конечно, сегодня мы немного отметим этот успех, а затем будем готовиться к следующим матчам. Мы вышли в финал, но пока не выиграем Кубок, это ничего не значит", - заявил Дамбраускас.

Тренер также отказался комментировать судейские решения, подчеркнув, что развитие судейства является важной частью общего роста футбола в стране.

"Если мы хотим повысить уровень футбола в Азербайджане, должно развиваться и судейство. Я работал в нескольких странах, но нигде не видел, чтобы решения арбитров обсуждались так часто. Бывает, что в одинаковых эпизодах решения принимаются по-разному", - отметил специалист.

Дамбраускас добавил, что финал Кубка всегда является сложным испытанием: "Я никогда не видел легких финалов. Надеюсь, в решающий день победит сильнейшая команда".

