23 Апреля 2026
RU

"Нефтчи" не будет подавать апелляцию на решения АФФА

Чемпионат Азербайджана
Новости
22 Апреля 2026 16:47
49
"Нефтчи" не станет подавать апелляционную жалобу на решения Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) после матча 28-го тура Мисли Премьер-лиги с "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил координатор бакинского клуба по медиа Рустам Афсарлы.

"Апелляционная жалоба не предусмотрена", — сказал представитель "Нефтчи".

Напомним, клуб был оштрафован на 700 манатов за пять желтых карточек, полученных футболистами в игре с "Зиря".

За протесты против решения арбитра на 90+8-й минуте тренер Юрий Вернидуб и его помощник Дмитро Кара Мустафа были удалены и дисквалифицированы на один матч, а клуб оштрафован на 10 тысяч манатов.

Брено Алмейда, получивший прямую красную карточку на 90+5-й минуте, также пропустит один матч, а "Нефтчи" выплатит еще 3000 манатов.

Кроме того, за массовые оскорбления судей со стороны болельщиков клуб оштрафован на 8000 манатов, а за выброшенные на поле посторонние предметы — еще на 4500 манатов.

İdman.Biz
Тэги:

