Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сражается "Зиря" за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР

Стартовал ответный матч Bizon Кубка Азербайджана, в котором "Туран Товуз" на выезде встречается с "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, первый матч завершился победой "Зиря" со счетом 2:0.

"Зиря": Тьягу Силва, Брахим Конате, Гисмат Алыев (к), Руан Ренато, Давит Волков, Лерой Миккельс, Гуима, Исса Джибрилла, Анже Муцинзи, Айрон Гомис, Стефан Акка.

Главный тренер: Рашад Садыхов.

"Туран Товуз": Олег Баклов, Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Ибрахима Ваджи, Алехандро Серрано, Жо Батиста, Эммануэль Хакман (к), Жорже Силва, Роберто Олабе, Марк Мампаси, Хайдерсон Уртадо.

Главный тренер: Курбан Бердыев.

Сегодня в Бизон Кубке Азербайджана станет известен первый участник финала.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном полуфинальном матче "Туран Товуз" на выезде встретится с "Зиря".

Игра пройдет на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 19:00. Главным арбитром встречи назначен Али Алиев.

Первый матч завершился победой "Зиря" со счетом 2:0, поэтому команда подходит к ответной игре с комфортным преимуществом.

Второй ответный полуфинал состоится 22 апреля. "Сабах" примет "Карабах" после ничьей в первой встрече — 2:2.