Игрок "Габалы": "Мы даже не думаем о вылете из элиты"

Футболист "Габалы" Эшгин Ахмедов прокомментировал поражение своей команды от "Сумгайыта" (0:1) в матче 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, молодой игрок заявил, что результат встречи не отражает происходившее на поле.

"Мы хотели победить. В этом туре выиграл и "Карван-Евлах", который идет позади нас в таблице и приблизился к нам. Теперь будем готовиться к следующим матчам", — сказал Ахмедов.

По его словам, "Габала" заслуживала как минимум одного очка.

"Не считаю это поражение справедливым. Мы создали много голевых моментов, но не смогли их реализовать. А "Сумгайыт" воспользовался одним из немногих своих шансов и победил. Думаю, как минимум одно очко мы заслуживали", — отметил футболист.

Ахмедов признал, что положение команды в таблице остается сложным, и впереди решающие матчи.

"Наше место в таблице сейчас не устраивает. Нам нужно забивать больше и набирать очки. В следующем туре играем с "Араз-Нахчываном". Это будет тяжелый матч, но нам обязательно нужно выигрывать. Другого пути нет", — подчеркнул он.

Игрок также выразил уверенность, что по уровню игры команда не уступает соперникам по лиге.

"По качеству футбола мы не слабее других команд Премьер-лиги. О вылете из элиты мы даже не думаем. "Габале" подходит место в большом футболе", — заявил Ахмедов.