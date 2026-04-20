20 Апреля 2026
Кто обслужит ответные полуфиналы Кубка Азербайджана?

Назначения на ответные матчи полуфинальной стадии Bizon Кубка Азербайджана объявлены официально.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встречи обслужат следующие судейские бригады.

Бизон Кубок Азербайджана
Полуфинал, ответные матчи

21 апреля
19:00. "Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Эльшад Абдуллаев.
Инспектор судей: Шахин Джафаров.
Представитель AFFA: Сеймур Салимли.
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Первый матч - 2:0

22 апреля
20:00. "Сабах" - "Карабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Камал Умудлу.
VAR: Камранбей Рагимов.
AVAR: Рахман Имами.
Инспектор судей: Рагим Гасанов.
Представитель AFFA: Эльданиз Мусаев.
"Банк Республика Арена"
Первый матч - 2:2

Новости по теме

АФФА признала ошибку арбитра в матче "Зиря" - "Нефтчи"
17:56
Чемпионат Азербайджана

АФФА признала ошибку арбитра в матче "Зиря" - "Нефтчи" - ВИДЕО

Клуб выразил обеспокоенность повторением спорных решений — глава судейского комитета подтвердил промах

"Туран Товуз" может расстаться с Хайдерсоном Уртадо
17:11
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" может расстаться с Хайдерсоном Уртадо

Защитником интересуются несколько клубов, несмотря на желание Курбана Бердыева сохранить игрока

Два футболиста могут покинуть "Сумгайыт"? - КОММЕНТАРИЙ İdman.Biz
15:32
Чемпионат Азербайджана

Два футболиста могут покинуть "Сумгайыт"? - КОММЕНТАРИЙ İdman.Biz

Будущее Эмиля Мустафаева и Данило Бескоровайного решится после сезона

"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом по окончании сезона
15:17
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" расстанется с румынским футболистом по окончании сезона

Кристиан Костин станет первым летним уходом бакинского клуба

Игрок "Габалы": "Мы даже не думаем о вылете из элиты"
14:20
Чемпионат Азербайджана

Игрок "Габалы": "Мы даже не думаем о вылете из элиты"

Эшгин Ахмедов считает поражение от "Сумгайыта" несправедливым

Форвард "Сумгайыта": "Теперь хотим играть для болельщиков"
13:42
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сумгайыта": "Теперь хотим играть для болельщиков"

Рустам Ахмедзаде о победе над "Габалой", провальном отрезке и мотивации на концовку сезона

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки