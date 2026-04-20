Кто обслужит ответные полуфиналы Кубка Азербайджана?

Назначения на ответные матчи полуфинальной стадии Bizon Кубка Азербайджана объявлены официально.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, встречи обслужат следующие судейские бригады.
Бизон Кубок Азербайджана
Полуфинал, ответные матчи
21 апреля
19:00. "Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Эльшад Абдуллаев.
Инспектор судей: Шахин Джафаров.
Представитель AFFA: Сеймур Салимли.
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Первый матч - 2:0
22 апреля
20:00. "Сабах" - "Карабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Камал Умудлу.
VAR: Камранбей Рагимов.
AVAR: Рахман Имами.
Инспектор судей: Рагим Гасанов.
Представитель AFFA: Эльданиз Мусаев.
"Банк Республика Арена"
Первый матч - 2:2