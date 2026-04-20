Форвард "Сумгайыта": "Теперь хотим играть для болельщиков"

Нападающий "Сумгайыта" Рустам Ахмедзаде прокомментировал победу над "Габалой" (1:0) в 28-м туре Мисли Премьер-лиги и оценил ситуацию команды в концовке сезона.

Футболист признался, что долгожданный успех дался непросто.

"Получилась тяжелая игра. На самом деле, когда долго не выигрываешь, каждый следующий матч становится сложным и с психологической точки зрения, и по игре. Но в этот раз нам наконец удалось прервать безвыигрышную серию. Мы очень рады этой победе. Думаю, дальше нам будет проще именно психологически. С другой стороны, шансов попасть в еврокубки у нас уже не осталось. Проблем с сохранением места в лиге тоже нет. То есть в таблице мы уже вряд ли серьезно поднимемся или опустимся. Поэтому теперь хотим играть для болельщиков, получать удовольствие от футбола и показывать хорошую игру. Конечно, очень обидно, что мы потеряли шансы на еврокубки. Если честно, я и сам до конца не понимаю, почему так произошло и что именно пошло не так. Но это футбол — именно за такие неожиданные повороты многие его и любят. Сейчас нам нужно смотреть только вперед", — заявил игрок в комментариях qol.az.

Также Ахмедзаде высказался о предстоящем матче против "Имишли".

"Мотивация у нас есть. До конца чемпионата осталось не так много времени. Мы хотим хотя бы в концовке сезона доказать, что тот неудачный период был временным. Хотим выиграть оставшиеся матчи и показать, что у нас действительно хорошая команда", — подчеркнул футболист.