Саша Илич: "Я остался недоволен нашей игрой"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал победу над "Габалой" (1:0) в матче 28-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

"Я остался недоволен нашей игрой. Однако спустя долгое время мы одержали победу, и это хорошо", — сказал Илич, отвечая на вопрос о матче.

Говоря о том, как этот успех может повлиять на команду в следующих встречах, наставник отметил: "Победа, добытая спустя 9 игр, важна в плане настроения команды. Но я снова отмечу, что игрой я недоволен".

Также Илич объяснил причину замены Нинковича: "Нинкович — важный для нас игрок. Но я остался недоволен его перформансом. Поэтому принял решение его заменить".