20 Апреля 2026
RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
18 Апреля 2026 20:40
46
Айхан Аббасов: "Футболисты сделали все возможное, но в отдельных эпизодах не хватило мастерства"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов после поражения от "Карван-Евлаха" (0:1) в 28-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана ответил на вопросы и прокомментировал игру, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю соперника с победой. Мы знали, что "Карван-Евлах" смотрит на последние матчи как на финал, их мотивация высока — это было видно и в предыдущей игре, и сегодня. Матч был в наших руках, мы доминировали, но не смогли забить. У нас много встреч, где мы хромаем в такие моменты и проигрываем. Возможно, футболистам не хватило исполнительского мастерства, им нужно много работать. При этом есть и позитив: команда боролась 90 минут в жаркую погоду, не падала духом, атаковала и шла в эпизоды до последней секунды. Хотелось победить и подняться в таблице, но не получилось. Движемся дальше".

Отвечая на вопрос о разнице между таймами и установке на более активную игру после перерыва, специалист отметил: "Погода была жаркой, это тоже сказывалось. Соперник не позволял нам повышать темп — это нормально. Во втором тайме мы сделали замены, выпустили атакующих игроков, но и этого оказалось недостаточно. Хотя и в первом тайме у нас было три реальных голевых момента. Футбол есть футбол, такое бывает".

Говоря о возможной нехватке мотивации после досрочного решения задачи сохранения места в премьер-лиге, Аббасов подчеркнул: "С точки зрения мотивации проблем не было. Иначе команда не боролась бы до 90-й минуты. Футболисты сделали все возможное, но в отдельных эпизодах не хватило мастерства. Особенно это касается молодых игроков: моменты у них были, на тренировках они тоже проявляют себя хорошо. Если будут справляться со своими задачами, смогут завершать матчи без стресса".

İdman.Biz

