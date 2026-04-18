Знакомые лица: кого из арбитров “Карабах” и “Сабах” знают лучше всего? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Центральный матч 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Карабахом" и "Сабахом", который состоится в субботу, 18 апреля, обслужат те же арбитры, что и предыдущие встречи клубов в текущем сезоне чемпионата.

Как передает İdman.Biz, главным судьей предстоящего матча будет рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Помогать ему будут Эльшад Абдуллаев и Первин Талибов, четвертым арбитром назначен Ингилаб Мамедов, за VAR отвечает Турал Гурбанов, ассистент VAR – Джамиль Гулиев.

Назначение этой бригады примечательно тем, что ее представители уже работали на очных матчах команд в текущем сезоне. В перенесенной игре первого тура, состоявшейся в декабре, главным арбитром был Масиев, а VAR обслуживал Гурбанов. Во встрече второго круга, прошедшей в марте, роли поменялись: главным арбитром был Гурбанов, а Масиев работал на VAR. В этих матчах также были задействованы Абдуллаев, Талибов и Гулиев.

Стоит отметить, что в двух предыдущих очных противостояниях текущего сезона команде Гурбана Гурбанова ни разу не удалось одержать победу: в декабрьском матче подопечные Валдаса Дамбраускаса выиграли со счетом 2:1, а вторая встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

Кстати, в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана между “Карабахом” и “Сабахом”, состоявшемся 3 апреля, также работали уже знакомые лица. В частности, главному арбитру того матча Рауфу Джаббарову помогали Эльшад Абдуллаев, Первин Талибов и Ингилаб Мамедов. В той игре агдамский клуб также не смог выиграть – 2:2.

Если рассмотривать назначения на матчи "Карабаха" и "Сабаха" с другими соперниками в Премьер-лиге сезона 2025/26, можно отметить повторяемость отдельных фамилий из текущей бригады.

Чаще других на матчах этих команд в чемпионате появлялся Турал Гурбанов – 12 раз. Он работал в разных ролях, включая главного арбитра, VAR, AVAR и четвертого судью. Эльшад Абдуллаев назначался на такие игры восемь раз.

Первин Талибов и Ингилаб Мамедов фигурировали в матчах "Карабаха" и "Сабаха" с другими соперниками по четыре раза, Эльчин Масиев – три раза, Джамиль Гулиев – два раза.

Добавим, что перед 28-м туром “Сабах” возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в активе 66 очков, “Карабах” идет на втором месте, набрав на десять очков меньше и имея игру в запасе. Победа агдамцев в сегодняшнем матче сохранит интригу в чемпионской гонке, успех же “Сабаха” фактически снимет все вопросы о чемпионе сезона 2025/26.

Sizcə, eyni hakimlərin təkrar-təkrar eyni oyuna təyin olunması təsadüfdür, yoxsa peşəkarlıq göstəricisi? Bu gün hakim qərarları çempionun adına təsir edə bilərmi? 👇 #qarabag #sabah #azerbaycan #premyerliqa

Теймур Тушиев
İdman.Biz
