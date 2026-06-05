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Орхан Мамедов: "Второе чемпионство Европы - историческая победа"

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 10:49
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Орхан Мамедов: "Второе чемпионство Европы - историческая победа"

Президент Федерации мини-футбола Азербайджана (AMF) Орхан Мамедов заявил, что второе чемпионство Европы является исторической победой и большим событием для азербайджанского спорта и футбола.

Глава федерации прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы в Словакии.

"Поздравляю всех с победой. Поздравляю болельщиков в Азербайджане и здесь, спортивную и футбольную общественность. Это историческая победа. Болельщики оказывали нам великолепную поддержку. Они приехали из многих городов Европы. Выражаю благодарность каждому из них. Благодарен нашему посольству. С первого дня нам очень помогали. Они были рядом с нашей командой и игроками. Снова стать чемпионом Европы - большая гордость. Это большое событие для азербайджанского спорта и футбола", - цитирует Мамедова report.az.

Глава AMF напомнил, что сборная Азербайджана ранее стала чемпионом Европы в 2022 году и выиграла чемпионат мира в 2025-м.

"В прошлом году мы стали чемпионами мира на турнире в Баку. После этого команды стали воспринимать нас по-другому. В последних матчах нам противостояли очень сильные соперники. Все играли против нас иначе. Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и сотрудников федерации. Это действительно большое событие. Во второй раз стать чемпионом Европы - большая гордость. Когда уважаемый Президент Ильхам Алиев принимал нас после победы на чемпионате мира, он сказал, что теперь на нас ложится большая ответственность. Нас будут воспринимать по-другому. Так и произошло. Он сказал, что мы должны работать, чтобы повторить успех. Мы знали, что это будет сложно. После тех слов мы снова стали чемпионами, и мы гордимся этим. Благодарим уважаемого Президента. С первого дня он оказывает большую поддержку этому виду спорта. Федерации оказывалась финансовая поддержка. Для ребят большая гордость дважды быть принятыми главой государства".

Мамедов также объяснил причины успехов сборной Азербайджана на международной арене.

"С момента создания федерации мы нашли необходимых футболистов. Постепенно сформировали основной состав команды. Большая роль в этих успехах принадлежит и главному тренеру. Эльшад Гулиев много лет руководит командой. Благодаря его труду удалось собрать такой коллектив. Это показывает, что в Азербайджане есть хорошие спортсмены и футболисты. Нужно только работать. Государство оказывает всестороннюю поддержку. Там, где есть вера и труд, всегда будет результат", - заявил он.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Азербайджана победила Украину со счетом 2:0.

İdman.Biz
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