18 Апреля 2026 11:13
"Шамахы" ищет замену Айхану Аббасову?

Вокруг будущего главного тренера "Шамахы" Айхана Аббасова усилились разговоры о возможном уходе специалиста по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, руководство клуба уже рассматривает варианты на случай смены наставника и начало предварительные консультации с кандидатами.

Поводом для новых обсуждений стали слова самого Аббасова после матча 27-го тура против "Карабаха", когда он заявил, что "впервые спокойно ухожу из клуба". Это заявление многие восприняли как намек на летнее расставание.

Сообщается, что "Шамахы" изучает как местных специалистов, так и иностранных тренеров.

Главный менеджер клуба Камран Исмаилов не стал подтверждать переговоры, но и не исключил никаких вариантов.

"Пока никаких новостей нет. Мы каждый день общаемся с Аббасовым, но сейчас не хотим ничего объявлять. Точка в этом вопросе не поставлена. У главного тренера контракт до конца сезона, а дальше возможно все. Если наши пути разойдутся, новым тренером может стать как местный специалист, так и иностранный. Пока говорить об этом рано", - заявил Исмаилов.

Он также отметил, что вопросы о переговорах с разными кандидатами ему уже задают, однако окончательная ясность появится только после завершения сезона.

Напомним, Айхан Аббасов возглавляет "Шамахы" с 2024 года и одновременно является главным тренером сборной Азербайджана. Сейчас команда с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

İdman.Biz
